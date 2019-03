SNK annuncia Samurai Shodown NeoGeo Collection

gamerbrain

(Di domenica 31 marzo 2019) In occasione del PAX East 2019 di Boston, SNK hato l’arrivo della Neo Geoper, la quale come per la serie Street Fighter include tutti i vecchi capitoli della serie, prevista su PS4, Xbox One e Switch in Autunno.torna su console con laChi non è cresciuto con il celebre picchiaduro di SNK a tema? A partire dall’autunno sarà possibile rivivere tutti i capitoli della serie sulle piattaforme menzionate. Tra i giochi inclusi troveremo:IIIII: Blades of BloodIV: Amakusa’s RevengeV Special Naturalmente non è un caso l’annuncio della, considerando che nel corso dell’anno sarà disponibile un nuovo capitolo su PS4 e Xbox One e mesi dopo ...

