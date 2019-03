Rugby | Continental Shield 2019 | Calvisano-Rovigo 29-13 Challenge Cup più vicina per i

oasport

(Di domenica 31 marzo 2019)batte29-13 nell’andata delle semifinali del, competizione diche mette in palio due posti per laCup del prossimo anno: i bresciani si avno al pass per la seconda competizione europea (che sarà assegnato ad entrambe le finaliste) grazie alla vittoria odierna, ottenuta con margine anche grazie a quanto fatto vedere nell’ultimo quarto d’ora di gioco. Partita molto chiusa, i punti arrivano in misura maggiore dai calci piazzati, così i padroni di casa chiudono avanti il primo tempo per 12-10. L’equilibrio dura anche oltre l’ora di gioco, ma negli ultimi minuti ilsfonda due volte con Bordoli prima e con Balocchi poi, legittimando il successo. Nell’altra semifinale Timisoara Saracens (Romania)-Enisei STM (Russia) 20-18., Pata Stadium – Sabato 30 Marzo, ...

Rugbymeet : A Calvisano gara 1 della finale di Continental Shield #CALvROV #ContinentalShield #ERContinentalShield #playoff… - Rugby_Channel : RT @Federugby: ?? Playoff di #ContinentalShield Primo appuntamento in campo per @RugbyCalvisano e @RugbyRovigoDelt L'obiettivo? Un posto n… -