Roma-Napoli 1-4 | giallorossi sconfitti tra fischi dei tifosi

(Di domenica 31 marzo 2019) Ilespugna l'Olimpico con un secco 1-4 e affonda unaapparsa frastornata e quasi sempre in balia degli ospiti. Ifalliscono cosi' l'occasione di riportarsi sotto il Milan sconfitto ieri dalla Sampdoria e riavvicinare la quarta posizione in classifica con la zona Champions. Fortemente motivato ilche, anche se staccato di 18 lunghezze dalla capolista Juve, ha giocato per l'orgoglio e per non lasciare nulla di intentato. L'incontro si e' messo subito facile per gli azzurri che al secondo minuto trovano il gol con Milik che, con un gran sinistro batte Olsen.Latenta di reagire ma e' ila controllare la partita e al 36' trova ancora la rete, sempre con Milik. L'attaccante pero' e' in fuorigioco. Nel recupero laagguanta il pareggio. Torre di Nzonzi per Schick che anticipa Meret che lo stende. Perotti dal dischetto non fallisce e il primo ...

