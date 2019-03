Rogo a Milano | trovato un corpo senza testa e arti

Milano - Vigili del Fuoco spengono un Rogo : scoperto un corpo mutilato : I Vigili del Fuoco sono stati chiamati in via Cascina dei Prati, a Milano, per spegnere un rogo divampato in un marciapiedi al fianco di un cassonetto nei pressi di un condominio. Quando i pompieri ...

Milano : scoperti i resti di un cadavere bruciato in un Rogo - privo di arti e decapitato : Giallo nella notte a Milano. Sembrava un intervento di routine, da parte dei vigili del fuoco, quello di sabato in via Cascina dei Prati, zona Bovisasca, nella periferia nord del capoluogo lombardo. I condomini di uno dei tre grandi edifici situati ai confini del parco Walter Chiari hanno chiamato i pompieri, verso le 22,15, per far spegnere l’incendio scoppiato in un gabbiotto destinato a contenere i rifiuti del palazzo. Quando, dopo pochi ...

Milano - corpo decapitato e carbonizzzato trovato dopo lo spegnimento di un Rogo : In via Cascina dei Prati. La scoperta fatta dai vigili del fuoco chiamati per un cassonetto in fiamme

Milano - bosco della droga di Rogoredo comincia a rinascere : Milano, 30 mar., askanews, - Sono centinaia i milanesi che stamani hanno aderito all'invito dell'associazione ambientalista Italia Nostra a una 'passeggiata di primavera' a Porto di Mare, l'area di 65 ...

Milano - sequestra bus di studenti e appicca il fuoco. Il video del Rogo : Non avrebbe fatto alcuna invocazione all'Islam Ousseynou Sy, l'autista che ha minacciato e sequestrato una scolaresca cremasca su un bus. Nel giro di qualche minuto da quando dal mezzo è stato dato l'...

Gli Alpini per Milano : piantati i primi alberi a Rogoredo : Milano chiama, gli Alpini rispondono. Autorità, associazioni, cittadini e volontari sono tutti schierati nel recupero di quello che è ormai

Milano - sequestra bus di studenti e appicca il fuoco : “Fermate le morti in Mediterraneo”. Il video del Rogo : “Voglio farla finita, vanno fermate le morti nel Mediterraneo”. E’ quanto avrebbe detto, secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, Ousseynou Sy, il 47enne che ha sequestrato un autobus con a bordo una cinquantina di studenti e poi gli ha dato fuoco, minacciando di uccidersi. L'articolo Milano, sequestra bus di studenti e appicca il fuoco: “Fermate le morti in Mediterraneo”. Il video del rogo proviene da Il Fatto ...

Milano - Rogo in ex cartiera dismessa in via Campazzino : rogo nella notte in una vecchia cartiera dismessa alla periferia Sud di Milano, in via Campazzino. L'intervento dei vigili del fuoco intorno alle 3: ritrovato anche dell'amianto ma non intaccato dalle ...

Rogoredo. Bassi : bene portare il quartiere al centro di Milano : “Oggi il quartiere di Rogoredo è stato portato al ‘centro’ di Milano. Una scelta significativa, che merita un plauso e

A Rogoredo nello snodo dello spaccio : «Lavoro e speranza - così Milano può battere la droga» : È il giorno del 143 esimo compleanno del Corriere , fondato il 5 marzo 1876, che in quest'occasione ha deciso di lanciare il restyling della Cronaca di Milano da domani in edicola con una veste ...

Indagine Dda su Rogo area Milano : 12 arresti per traffico rifiuti : L'articolo Indagine Dda su rogo area Milano: 12 arresti per traffico rifiuti proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Rogo rifiuti a Milano - 15 arresti : E' di 15 misure cautelari - di cui 8 in carcere, 4 ai domiciliari e 3 con l'obbligo di dimora - il bilancio dell'attività investigativa della Dda di Milano che ha permesso di eseguire l'ordinanza nei ...

Milano. Rogoredo : dalle ex docce pubbliche nasce un nuovo giardino condiviso : “Un ulteriore passo in avanti nella rigenerazione del quartiere, un nuovo luogo dove poter dare vita a eventi e opportunità

Milano - 15 arresti per traffico illecito di rifiuti dopo Rogo del deposito a Bovisasca. Un arrestato diceva : “Faremo il botto” : “Tutto bene, faremo il botto”. Così diceva uno degli arrestati qualche giorno prima dell’incendio in un deposito di 13mila metri cubi avvenuto lo scorso 14 ottobre a Milano, che per l’accusa sarebbe servito per “smaltire illegalmente” i rifiuti. Mercoledì mattina la polizia ha eseguito in diverse regioni un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 persone, di cui 8 in carcere, 4 agli arresti domiciliari e ...