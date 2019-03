Nasrin Sotoudeh Quando la libertà fa paura

Nasrin Sotoudeh - il marito a ilfatto.it : “Sa di aver subito un torto ingiusto e disumano. Non sarà rilasciata a breve” : E’ iniziato martedì 20 marzo 2019 alle ore 22.58 l’anno 1398 del calendario persiano, il Nowruz che coincide con l’arrivo della primavera. In questi giorni si percepisce un’atmosfera particolare in tutto l’Iran, ricca di simbolismi e significati, ma c’è chi questa atmosfera non potrà sentirla. Sono tanti prigionieri chiusi nelle carceri iraniane e quest’anno si aggiunge al lungo elenco dei detenuti Nasrin Sotoudeh, l’avvocata e ...

Nasrin Sotoudeh - la sua condanna è un insulto al genere umano : Devo essere sincera: stavolta ci ho messo un po’ ad accettare questa notizia dall’Iran. Benché sia ormai da anni assuefatta a impiccagioni, esecuzioni pubbliche, condanne a morte, restrizioni e via dicendo, la sentenza nei confronti di Nasrin Sotoudeh mi ha lasciata davvero senza parole. La più famosa avvocatessa iraniana per i diritti umani è stata condannata infatti a 38 anni di carcere e 148 frustate. A darne la notizia su Facebook è ...

Nasrin Sotoudeh condannata a 33 anni. Così l’Iran vuole mettere a tacere la sua voce più coraggiosa : Nasrin Sotoudeh ha 55 anni e, secondo i giudici iraniani, dovrebbe uscire dal carcere ultraottantenne. Lunedì scorso un funzionario dell’ufficio per l’esecuzione delle pene è andato a trovarla nel penitenziario di Evin, a Teheran, dove sta scontando una pregressa condanna a cinque anni per reati contro la sicurezza nazionale per annunciarle l’esito del nuovo processo ai suoi danni: 33 anni di carcere e 148 frustate. Crudele, ...

L’avvocatessa e attivista per i diritti umani iraniana Nasrin Sotoudeh è stata condannata a 7 anni di carcere : Nasrin Sotoudeh, avvocatessa e attivista per i diritti umani iraniana, è stata condannata a sette anni di carcere da un tribunale dell’Iran, scrive l’agenzia di stampa iraniana ISNA. «Nasrin Sotoudeh è stata condannata a cinque anni per cospirazione contro lo stato e