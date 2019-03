Gand-Wevelgem 2019 | le pagelle dei protagonisti Alexander Kristoff strepitoso | Elia

oasport

(Di domenica 31 marzo 2019) Una corsa velocissima, media di 46.27 km/h, davvero clamorosa per percorrere i 251 chilometri comprendenti anche dieci muri della. Nell’81ma edizione della corsa belga può esultare il norvegese: splendida volata per il vichingo della UAE Emirates. Andiamo a rivivere la corsa con ledei, voto 10: il norvegese, come detto nell’intervista dopo gara, doveva lavorare per Gaviria. Ha provato ad andare all’attacco a 50 chilometri dal traguardo e non era apparso particolarmente brillante. L’azione però è stata fondamentale per rimanere in gruppo: l’ex campione d’Europa si è potuto gestire in vista della volata, dove gli è stata data via libera dalla squadra. Uno sprint eccezionale, partito in posizione centrale, per beffare tutti i rivali: di prepotenza più che di pura velocità. Uno ...

