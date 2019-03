Defrel tiene vivo il sogno Europa per la Samp

ilfogliettone

(Di domenica 31 marzo 2019) Vittoria fondamentale per ladoria che batte per la prima volta in stagione il Milan - sconfitta all'andata e in Coppa Italia - e conquista tre punti importantissimi per continuare ad inseguire ilLeague. A regalare il successo un gol didopo appena 34" complice un incredibile errore di Donnarumma. Per il Milan dopo la sconfitta nel derby un'altra caduta pesante. Neanche il tempo di iniziare e ladoria e' gia' in vantaggio. Va a segnoma l'errore e' tutto di Donnarumma che sbaglia il rilancio su retropassaggio di Romagnoli servendo proprio l'attaccante francese che deve solo appoggiare in rete. Il Milan prova subito a rispondere con Piatek che si porta pero' avanti il pallone con un braccio prima di farsi parare il tiro da Audero. I ritmi sono altissimi e lamette in difficolta' la difesa rossonera. Come al 17' quando Linetty verticalizza per ...

