Verona | corteo “transfemminista”

A Verona il corteo “transfemminista” : “Siamo qui per manifestare contro una società patriarcale” : Partirà alle 14.30 da piazzale XXV Aprile il “corteo transfemminista” delle attiviste di Non Una di Meno, organizzato in risposta alla marcia di domani che chiuderà il Congresso delle Famiglie, in corso nella città veneta in questo week end. Oltre 20 mila i manifestanti attesi, anche se gli organizzatori sperano di arrivare a quota 50 mila. Oltre a...