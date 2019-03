Tony Colombo | Comune di Napoli sapeva del mio matrimonio Polemiche?

Matrimonio Tony Colombo - il cantante afferma : 'Rifarò tutto tra un mese in chiesa' : La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo d'indagine sulle "nozze trash" tra il cantante neomelodico siciliano Tony Colombo e Tina Rispoli, la vedova del boss degli scissionisti Gaetano Marino, ucciso in un agguato nell'agosto del 2012 sul lungomare di Terracina, nel Lazio, nell'ambito della cosiddetta faida di Secondigliano. I carabinieri, in queste ultime ore, si sono recati presso gli uffici del Comune di Napoli a Palazzo San Giacomo per ...

Nozze trash a Napoli - Tony Colombo rilancia : 'Tutti sapevano e tra un mese rifaremo tutto' : I festeggiamenti per le Nozze del cantante neomelodico di origini siciliane Tony Colombo con Tina Rispoli, quest'ultima vedova di Gaetano Marino, boss del clan degli scissionisti ucciso in un agguato nel 2012, stanno facendo discutere e non poco i media nazionali. Al centro dell'attenzione non soltanto la sfilata trash in carrozza, ma anche le mancate autorizzazioni per il flash mob (o se si preferisce, il concertino) organizzato lunedì sera ...

La Procura indaga sulle nozze trash tra il cantante neomelodico e la vedova del boss. Tony Colombo : "Tutti sapevano - tra un mese ripeteremo in chiesa" : Hanno fatto notizia le nozze in pompa magna tra il cantante neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli, la vedova di Gaetano Marino, boss del clan degli scissionisti ucciso in un agguato il 23 agosto del 2012 sul lungomare di Terracina nell'ambito della faida di Secondigliano. Ora la Procura di Napoli sta indagando sul matrimonio, intanto il cantante neomelodico dalle pagine de Il Mattino dichiara: "Ma quale matrimonio trash. Tutti lo sapevano e ...

Nozze trash - Tony Colombo rilancia : «Tutti sapevamo e tra un mese rifaremo tutto» : Allora, Tony Colombo, pentito del casino combinato? «Io mi sono sposato, ho provato a seguire il mio sogno d'amore, a fare felice la donna che amo, esaudendo un desiderio umanissimo. Non...

Napoli - il day after delle nozze trash tra il neomelodico Tony Colombo e la vedova del boss. Com’è potuto accadere? Le risposte del Comune (FOTO e VIDEO) : Il day after dei festeggiamenti che hanno tenuto in ostaggio Napoli per il matrimonio trash in stile Casamonica tra il neomelodico Tony Colombo e la vedova del boss di Secondigliano Tina Rispoli, si apre con una domanda: come è possibile che tutto questo sia potuto accadere? Non poteva essere impedito prima? L’assessore alla Polizia Locale Alessandra Clemente ha fatto capire di essersi accorta della festa di ‘addio al ...

Tony Colombo - cantante neomelodico - sposa la vedova del boss Tina Rispoli : Napoli in tilt per il corteo trash con cavalli e carrozze : Tony Colombo, la star neomelodica sposa Tina Rispoli, la vedova del boss Gaetano Marino. Il Comune: no a nozze trash, e sono pronte le multe per il corteo nuziale sulla carrozza bianca. Tony Colombo alla fine ha detto sì. Dopo un lungo fidanzamento, il cantante neomelodico ha sposato la sua Tina Rispoli: un matrimonio che era nell’aria già dal 2017, da quando i due innamorati hanno iniziato a condividere questo loro progetto d’amore sui ...

Napoli : nozze trash tra cantante neomelodico Tony Colombo e vedova boss - il Comune insorge : "Napoli non è un palcoscenico oleografico" ha tuonato l'assessore alla Polizia Locale Alessandra Clemente a poche ore dal discusso matrimonio trash celebrato oggi tra Tony Colombo, noto cantante neomelodico e Tina Rispoli, vedova di Gaetano Marino, boss freddato a Terracina nell'agosto 2012. Le nozze civili sono state precedute lunedì sera da una grande festa non autorizzata in Piazza del Plebiscito. Le nozze Stamattina Tina Rispoli ha detto sì ...

