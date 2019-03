Rischio aumento pressione fiscale

Confindustria : Italia a crescita zero nel 2019 <br> Rischio aumento IVA : Confindustria lancia l’allarme crescita zero dopo che il governo, secondo Reuters, avrebbe rivisto la crescita al ribasso nel Def, appena +0,1% nel 2019, mentre il deficit è previsto in rialzo dal 2,04 al 2,4%. crescita zero per l'economia Italiana significa una sostanziale stagnazione spiega il Centro Studi di Confindustria (Csc) che ha tagliato di parecchio le stime di ottobre quando il Pil del 2019 era visto in crescita dello 0,9%. ...

Salute - ictus in aumento tra i giovani : tutti i fattori di Rischio : In Italia, ogni anno, colpiti circa 12 mila soggetti di età inferiore a 55 anni. Fumo e alcol le principali cause

Incubo Imu : perché la tassa sulla casa è a Rischio aumento : La Cgia di Mestre lancia l'allarme sul possibile aumento delle tasse locali nel 2019. I tagli ai Comuni e gli effetti sulle...

Autonomia - Rischio aumento delle tasse. L'allarme dei tecnici : Il secondo comma, fatto inserire in fretta e furia dal ministero dell'Economia, prevede invece che dall'applicazione dell'intesa 'non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza ...

Europee - 007 : "Rischio aumento razzismo" : ... specie con riguardo alle formazioni più strutturate, alcune consolidate linee di tendenza: competizioni "egemoniche" e fluidità di rapporti, interesse ad accreditarsi sulla scena politica mantenendo ...

Gli 007 italiani avvertono : “C’è il Rischio di aumento del razzismo in vista delle Europee” : La minaccia jihadista «non ha conosciuto flessioni», come dimostrano «le numerose allerte su pianificazioni terroristiche da realizzare contro obiettivi occidentali». Lo rileva l’intelligence nella Relazione annuale in cui sottolinea come il fenomeno dei «radicalizzati in casa» sia uno degli ambiti che sta più impegnando gli 007 italiani. La relazi...

Il rapporto degli 007 : "In vista delle Europee Rischio aumento atti di razzismo" : Il rischio che, in vista delle elezioni Europee di maggio, ci sia un'impennata di episodi di razzismo e intolleranza nei confronti degli stranieri è concreto. L'allarme arriva dai Servizi Segreti che, nella Relazione consegnata al Parlamento, ricordano che già si sono registrati comportamenti "marcatamente razzisti e xenofobi" da parte di formazioni di estrema destra e "episodi di stampo squadrista".Il pericolo della destra ...

Servizi segreti : "Rischio aumento razzismo in vista delle Europee" : L'allarme nella Relazione 2018 consegnata al Parlamento: "Pericolo concreto della crescita di episodi di intolleranza nei confronti degli stranieri" da parte dell'estrema destra. Gli altri temi caldi: terrorismo, mafie, cyber attacchi. In calo gli sbarchi