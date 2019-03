Pasqua e Pasquetta | temporali | grandine e calo termico in tutta Italia

Blastingnews

(Di sabato 30 marzo 2019) Nonostante le festivitàli quest anno arrivino direttamente in primavera inoltrata, le previsioni meteo non sono delle migliori e, in quasi, ci sarà possibilità di rovesci improvvisi e forti grandinate. Anche se le due giornate inizieranno con il sole, non conviene fidarsi e sarà opportuno portare l'ombrello ovunque si vada.2019 La giornata diinizierà probabilmente con il bel tempo, fenomeno che farà sperare nel sole durantela giornata. Invece, in quasi, non sarà così. Ci saranno infatti possibilità dipiù o meno forti, di grandinate improvvise e di un sensibiledi temperatura nel giro di pochissime ore.I fenomeni temporaleschi si potrebbero registrare tra le 12 e le 17 di pomeriggio, un lasso di tempo in cui, di primavera, si registrano normalmente improvvisi cambi di temperatura intenti a rovinare la giornata ...

la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - Tendenza METEO: PASQUA, PASQUETTA e 1 MAGGIO, pioggia o sole? Massima CAUTELA! -… - AltissimoCeto : #VGConsiglia - #Lifestyle: A Pasqua e a Pasquetta lasciatevi avvolgere nel verde della splendida location di… - JoelleCroteau : RT @ilmeteoit: Meteo: PASQUA 2019 e PASQUETTA, BRUTTE NOTIZIE. Le VACANZE a RISCHIO di PIOGGE e GRANDINE. Ecco i MOTIVI -