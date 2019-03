MotoGp | Meregalli non si nasconde | “aumenteremo il nostro ritmo | vogliamo stare tra i

MotoGp – L’esperienza del Qatar rafforza la Yamaha - Meregalli sincero : “un motivo in più per far bene in Argentina” : Maio Meregalli analizza le sensazioni della Yamaha alla vigilia del Gp d’Argentina: le parole del team director della squadra di Iwata Dopo due settimane di stop i piloti della MotoGp sono pronti per il secondo round stagionale. Alla vigilia del Gp d’Argentina la Corte d’Appello FIM ha fatto luce sulla vittoria di Dovizioso in Qatar e sullo spoiler usato dalla Ducati nel primo Gp dell’anno per permettere a piloti e ...

MotoGp - Meregalli esalta Valentino Rossi : “prestazione solida - è riuscito ad arrivare a sei decimi dalla vittoria” : Il team director della Yamaha ha analizzato la gara in Qatar, esprimendo il proprio punto di vista sulla prestazione di Rossi e Viñales Non proprio un esordio da incorniciare per la Yamaha in Qatar, il team giapponese non ha brillato in gara riuscendo ad ottenere al massimo un quinto posto con Valentino Rossi, autore di una rimonta da urlo dopo essere partito 14°. AFP/LaPresse Tutto il contrario invece di Viñales, scattato in pole ma ...

MotoGp – Valentino Rossi in difficoltà - Vinales senza problemi : l’analisi di Meregalli dopo il warm up in Qatar : Maio Meregalli, il lavoro del warm up di Valentino Rossi e le l’ottimismo per la gara di Vinales in Qatar Il Gp del Qatar di MotoGp si avvicina sempre più: Maverick Vinales partirà dalla pole position, seguito da Dovizioso e Marquez. Più lontano invece Valentino Rossi, che non è riuscito ieri a superare la Q1 e quindi lottare con i suoi colleghi per le migliori posizioni della griglia di partenza. AFP/LaPresse Lavoro comparativo oggi ...

MotoGp – Meregalli - l’errore nelle Fp2 nel box di Valentino Rossi e la prova di Vinales : l’analisi del team director Yamaha : L’analisi di Maio Meregalli al termine delle Fp3 del Gp del Qatar: le parole del team director Yamaha su Valentino Rossi e Maverick Vinales E’ terminata la terza sessione di prove libere del Gp del Qatar: i piloti sono scesi in pista per continuare il loro lavoro in vista delle qualifiche di questo pomeriggio. In particolar modo, Valentino Rossi ha cercato di staccare il pass per la Q2, dopo la difficile giornata di ieri, senza ...

MotoGp - Meregalli impaziente di scendere in pista per il Gp del Qatar : “ci aspettiamo una gara elettrizzante” : Il team director della Yamaha ha analizzato il Gp del Qatar, primo appuntamento della nuova stagione di MotoGp Le sessioni di test sono ormai alle spalle, la stagione di MotoGp è pronta ad iniziare con il Gp del Qatar, in programma sul circuito di Losail in questo fine settimana. La conferenza dei piloti di domani apre questo attesissimo week-end, prima di scendere in pista venerdì per le prime sessioni di libere. In casa Yamaha aumenta ...

MotoGp - Meregalli infiamma i tifosi Yamaha : l’ammissione su Valentino Rossi è sorprendente : Interrogato sulla stagione che sta per cominciare, Meregalli ha sottolineato che Valentino Rossi sarebbe davanti se la gara in Qatar si corresse oggi Il pre-campionato è ormai terminato, la MotoGp si prepara per il primo appuntamento del Mondiale 2019 in programma nel pRossimo week-end in Qatar. Sul circuito di Losail si torna a fare sul serio, con Yamaha e Ducati a caccia dei titoli attualmente in mano alla Honda, riuscita a strappare ...