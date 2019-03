Mick Jagger malato | Rolling Stones costretti a rinvio tour

ilfogliettone

(Di sabato 30 marzo 2019) Isono statia rinviare il loronegli Stati Uniti e nel Canada a causa della malattia che ha colpito. Lo riporta il sito internet della Bbc. In una nota, il gruppo ha spiegato che i medici hanno suggerito adi saltare ilperchè ha bisogno di ricevere cure mediche. Il, composto da 17 date, sarebbe dovuto partire da Miami il 20 aprile, prima di attraversare il Nord America per il gran finale a Oro-Medonte, Canada, il 29 giugno., 75 anni, ha sfruttato Instagram e Twitter per scusarsi direttamente con i suoi fan. "Odio davvero dovervi lasciare in questo modo", ha scritto, "Sono devastato per aver dovuto posticipare ilma lavorerò duro per tornare sul palco il più presto possibile".

