Golf | PGA Tour 2019 | Sungjae Im in testa dopo due giri a Punta Cana In quattro al suo

Golf - PGA Tour 2019 : Matt Jones - Joel Dahmen e Paul Dunne guidano il Corales Puntacana Championship dopo il primo giro : Si è aperto nella notte italiana il Corales Puntacana Resort&Club Championship 2019, torneo del PGA Tour che si svolge nello stesso fine settimana del WGC-Dell Technologies Match Play e che rappresenta un’alternativa per giocatori di seconda fascia del massimo circuito americano. dopo le prime 18 buche del par 72 del Corales Golf Club di Punta Cana (Repubblica Domenicana) si è formato al comando un terzetto composto ...

Golf - PGA Tour 2019 : al Corales Golf Club vanno in scena nomi storici assenti dal WGC Match Play. Brice Garnett difende il titolo : Il concetto di alternate event, nel PGA Tour, si ripresenta per la seconda volta quest’anno con il Corales Puntacana Resort & Club Championship: tale torneo, infatti, si pone come diretta alternativa al WGC-Dell Technologies Match Play, l’evento principale della settimana, e per questo motivo è depurato di una notevole parte dei migliori giocatori del pianeta. Il campione uscente, che torna in scena, è Brice Garnett, ma sono ...

Golf - PGA Tour 2019 : Paul Casey non trema nel finale e si aggiudica il Valspar Championship per il secondo anno consecutivo : Successo con brivido nel finale per Paul Casey al Valspar Championship 2019. Il giocatore inglese è riuscito nella difficile impresa di difendere il titolo conquistato lo scorso anno presso l’Innisbrook Resort di Palm Harbor, in Florida (Stati Uniti d’America) e ha centrato la terza vittoria in carriera sul PGA Tour. Dopo aver cominciato l’ultimo giro al comando, il 41enne di Cheltenham ha affrontato le ultime due buche con un ...

Golf - PGA Tour 2019 : Paul Casey al comando del Valspar Championship dopo tre giri - in risalita Dustin Johnson : dopo tre giri del Valspar Championship, al comando c’è chi il torneo l’ha vinto lo scorso anno: Paul Casey. L’inglese completa la giornata con un buon -3, issandosi su un complessivo -9 (204 colpi, 70 66 68) sul par 71 di Palm Harbor, in Florida. Dovesse tenere il comando anche nel giro finale, diventerebbe il primo a vincere quest’evento per due volte di fila e il terzo, nel complesso, a trionfare per più di una ...

Golf – Robert Garrigus è il primo giocatore del PGA Tour sospeso per doping : Robert Garrigus è il primo giocatore del PGA Tour sospeso per doping: l’atleta svela di aver avuto una ricaduta legata all’uso di marijuana Roberg Garrigus è entrato nella storia del Golf ma, putroppo per lui, per un record negativo del quale non poter di certo sorridere. Lo statunitense è diventato il primo giocatore del PGA Tour ad essere sospeso per doping. Lo stesso Garrigus, che nel 2003 aveva partecipato ad un programma ...

Golf - PGA Tour 2019 : Paul Casey e Austin Cook in testa dopo due giri al Valspar Championship : Si conclude con una coppia al comando il secondo giro del Valspar Championship, in corso di svolgimento sul par 71 dell’Innsbrook Resort di Palm Harbor, Florida. I due leader sono l’inglese Paul Casey e l’americano Austin Cook, entrambi a -6 (136 colpi) dopo aver compiuto delle risalite di un certo valore nell’ultima giornata. Casey, inoltre, è il detentore di questo torneo, una ragione in più per difendere al massimo il ...

Golf - PGA Tour 2019 : Joel Dahmen e Sepp Straka al comando del Valspar Championship dopo il primo giro : Si è aperto nella notte italiana il Valspar Championship 2019, torneo del PGA Tour che andrà in scena fino a domenica 24 marzo presso l’Innisbrook Resort di Palm Harbor, in Florida (Stati Uniti d’America). Diverse assenze di peso caratterizzano l’appuntamento, a cominciare da quella dell’azzurro Francesco Molinari. dopo le prime diciotto buche si è formata una coppia in testa alla classifica composta dallo statunitense ...

Golf - PGA Tour : Rory McIlroy vince il The Players Championship - Jim Furyk secondo - 30° Tiger Woods : Chiudono a -13 i tre in quinta posizione, gli americani Dustin Johnson , numero 1 del mondo, e Brandt Snedeker e l'inglese Tommy Fleetwood , incappato in un giro in +1 dopo aver assaporato la ...

Golf - PGA Tour 2019 : Rory McIlroy vince il The Players Championship - Jim Furyk secondo. 30° Tiger Woods - 56° Francesco Molinari : Rory McIlroy torna a vincere un torneo a un anno di distanza dall’ultima volta. Al The Players Championship il nordirlandese si prende il suo primo trionfo in uno dei tornei più importanti del PGA Tour, iscrivendo il proprio nome in un albo d’oro che, nel 1976, fu aperto dal leggendario Jack Nicklaus. McIlroy, a Ponte Vedra Beach, precede di un colpo il veterano d’America Jim Furyk, del quale è vano il -5 odierno e -15 totale, ...

Golf - PGA Tour 2019 : Jon Rahm balza al comando del The Players Championship con un terzo giro stellare - Francesco Molinari 54° : Si profila un ultimo giro stellare per decidere il vincitore del The Players Championship 2019, uno dei più importanti tornei del PGA Tour che non a caso presenta in gara il meglio del panorama Golfistico internazionale. Nella terza giornata sul TPC Sawgrass di Ponte Vedra Beach, in Florida (Stati Uniti), tre giocatori hanno preso un piccolo margine rispetto alla concorrenza e daranno sicuramente vita ad un duello appassionante nella giornata di ...

Golf - PGA Tour 2019 : Fleetwood e McIlroy al comando a metà The Players Championship - Francesco Molinari e Tiger Woods passano il taglio : La conclusione del secondo giro al The Players Championship vede al comando una coppia di sudditi della Regina: con -12, infatti, troviamo insieme l’inglese Tommy Fleetwood e il nordirlandese Rory McIlroy, entrambi in giornata più che buona (-5 odierno per l’uno, -7 per l’altro) e capaci di staccare in maniera piuttosto importante il resto della concorrenza. La terza posizione, infatti, si trova a tre colpi di distanza, e la ...

Golf - PGA Tour – Fletwood e Bradley in vetta nel Players Champioship : Tiger Woods 35° - F. Molinari 70° : Tommy Fleetwood e Keegan Bradley al comando del Players Championship: Tiger Woods 35°, più indietro Francesco Molinari (70°) Tommy Fleetwood e Keegan Bradley sono al vertice con 65 (-7) colpi nel Players Championship (PGA Tour), dove Francesco Molinari, reduce dallo straordinario successo ottenuto la scorsa settimana nell’Arnold Palmer Invitational, è al 70° posto con 72 (par), e Tiger Woods al 35° con 70 (-2). Sul percorso dello Stadium ...

Golf - PGA Tour 2019 : Tommy Fleetwood e Keegan Bradley guidano il The Players - Francesco Molinari a metà classifica dopo il primo giro : Livello altissimo sin dalle prime diciotto buche sul percorso del TPC Sungrass di Ponte Vedra Beach, in Florida (Stati Uniti), dove si è aperto il The Players Championship 2019. Il torneo, senza dubbio l’appuntamento più importante del PGA Tour al di fuori dei quattro major, raccoglie infatti il meglio del panorama Golfistico internazionale. Al termine del primo giro la classifica provvisoria vede al comando una coppia formata ...

