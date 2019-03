Genoa | tensione nello spogliatoio all’intervallo

calcioweb.eu

Si è concluso il primo match di oggi valido per il campionato di Serie A, sono scese in campo Udinese e, importante scatto per la salvezza della squadra di Tudor, esordio vincente per l'allenatore che ha preso il posto di Davide Nicola. Finisce con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Okaka e Madragora, magia del centrocampista con un tiro da lontano. Nel frattempoin casa, secondo quanto riportato da Sky Sport al termine della partita, durante l'intervallo urla all'interno dellotra due calciatori di Prandelli, probabilmente nervosi per per la brutta partita disputata dalla squadra. E la classifica ancora non può essere considerata tranquillizzante.

