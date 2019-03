Frana ad Ascoli Piceno | chiuso un tratto della circonvallazione 

meteoweb.eu

(Di sabato 30 marzo 2019) Un movimento franoso di terra e massi, anche di rilevati dimensioni, ha costretto il Comune dia disporre la chiusura al transito pedonale e veicolare delcirconvallazione fra l’uscita di via Nazario Sauro e lo stadio Del Duca. Il materiale caduto, benche’ trattenuto dalla rete di contenimento, ha consigliato in via precauzionale la chiusurastrada, in attesa di interventi che inizieranno lunedi’. Nel frattempo, per ovviare alla situazione e’ stata aperta al transito via delle Zeppelle, anche in direzione centro citta’.L'articoloadunMeteo Web.

