‘Earth Hour’ | L’Ora della Terra | stasera a Torino la Molte antonelliana sarà spenta per

(Di sabato 30 marzo 2019) Oggi in tutto il mondo si celebra ‘Earth Hour‘, L’Ora. Migliaia di città nel mondo aderiscono spegnendo, alla stessa ora, le luci dei propri monumenti.aderisce spegnendo dalle 20.30 e fino alle 21.30 la Mole. Lo si legge in un comunicatoCittà di. L’Earth Hour, spiega il sito del Wwf, “è un inno collettivo alla bellezza e alla fragilità del Pianeta e un grido per fermarne la distruzione e incrementare la consapevolezza del valorenatura ebiodiversità da parte dell’opinione pubblica in tutto il mondo“.L'articolo ‘Earth Hour’, L’Oralaper un’ora Meteo Web.

