“A Santiago del Cile ho aperto un caffè per le donne | casa è dove realizzo i miei sogni

ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2019) Quello dell’accoglienza e di fare qualcosa per aiutare e promuovere leè un pallino che Sarah Grimaldi, 35enne romana, ha sempre avuto in testa. Prima lo ha fatto con il ristorante Orient Experience,a Venezia con due soci e gestito anche con migranti e rifugiati, e poi con El cafè de las mujeres (Ildelle), inaugurato lo scorso febbraio ainUn luogo magico e unico, fatto e pensato per dare spazio all’imprenditoria femminile a tutto campo, un posto per lemaanche agli uomini. L’idea le è venuta una mattina, in un periodo della sua vita in cui si trovava ar ricostruire tutto. Ma una volta deciso, le cose sono andate per il verso giusto, e a lei si sono unite strada facendo altre due socie. Brooke, 34enne americana, e Fernanda, 37ennena. “La mia esperienza con il ristorante a Venezia ...

SkyRacingTeam : ???? ¡Hola Argentina? Torniamo a Termas de Rio Hondo? ???? Cittadina della provincia di Santiago del Estero, nel nord d… - eHabitatit : Lungo il cammino di Santiago. La quarta tappa del Cammino francese - VersoSantiago : allude al tributo delle cento donzelle che bisognava offrire ai mori ogni anno: alcuni tori impediscono che quattro… -