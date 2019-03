Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 17 | 15

romadailynews

(Di venerdì 29 marzo 2019)DEL 29 MARZOORE 17:05 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLASULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA VIA LAURENTINA E VIA APRILIANA IN DIREZIONE DI APRILIA SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA BOCCEA E SALARIA E CODE TRA BUFALOTTA E APPIA MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO CODE TRA LA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA. SULLA-FIUMICINO CODE DA PONTE GALERIA AL RACCORDO PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SULLO STESSO SEMPRE SULLA-FIUMICINO CODE TRA PARCO DEI MEDICI E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’EUR SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA TIBURTINA LUNGHE CODE TRA VILLA ADRIANA E TIVOLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SI PROCEDE A RILENTO SULL’APPIA IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, ALBANO E GENZANO E SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI ...

