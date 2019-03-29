PrimaPaginaNews : Per fare spazio all’evento “Formula E”, in programma sabato 13 aprile, sono previste tre distinte fasi in cui la vi… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 17:15: VIABILITÀ DEL 29 MARZO 2019 ORE 17… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 17:15', su #spreaker… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 29 MARZO 2019 ORE 16:20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA VIA LAURENTINA E VIA APRILIANA IN DIREZIONE DI APRILIA SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E APPIA MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA ROM-FIUMICINO E LA TUSCOLANA. SULLA Roma-FIUMICINO CODE DA PONTE GALERIA AL RACCORDO PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 29 MARZO 2019 ORE 15:20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA SEMPRE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 E L’APPIA MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA ROM-FIUMICINO E LA TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI E CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 29 MARZO 2019 ORE 12:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PASSIAMO ALLE CONSOLARI: SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA. TRAFFICO RALLENTATO POI SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI SANTA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 29 MARZO 2019 ORE 11:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA CASSIA, SI RALLENTA TRA L’OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RESTANDO SULLA CASILINA, MA ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO, TROVIAMO CODE PER UN INCIDENTE TRA VIA CORRIDONI E LA STRADA REGIONALE 155 DI FIUGGI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 29 MARZO 2019 ORE 10:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA PROBLEMI PER CHI PERCORRE LA Roma FIUMICINO, A CAUSA DI UN INCIDENTE INFATTI IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA COLOMBO E ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE DEL RACCORDO. E SPOSTIAMOCI PROPRIO SUL RACCORDO: IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E Roma FIUMICINO. SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 29 MARZO 2019 ORE 09:35 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio DISAGI PER CHI PERCORRE LA Roma FIUMICINO, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA COLOMBO E ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE DEL RACCORDO. NEL SENSO OPPOSTO, UN ALTRO INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE A PARTIRE DA PARCO DE’ MEDICI FINO A VIA DEL CAPPELLACCIO. PASSIAMO AL RACCORDO: IN CARREGGIATA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 29 MARZO 2019 ORE 09:05 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA PARLIAMO DELLA Roma FIUMICINO, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA COLOMBO E ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE DEL RACCORDO. NEL SENSO OPPOSTO, CI SONO CODE, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO, A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A VIA DEL CAPPELLACCIO. PASSIAMO AL RACCORDO: IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 29 MARZO 2019 ORE 08:35 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO: IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, PROSEGUENDO TRA CASILINA ED APPIA E ANCORA TRA LAURENTINA E Roma FIUMICINO; IN ESTERNA, INVECE, CODE A TRATTI TRA CASAL DEL MARMO E AURELIA, PIÙ AVANTI TRA Roma FIUMICINO E TUSCOLANA E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 29 MARZO 2019 ORE 08:05 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE INCOLONNATI TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA; IN ESTERNA, INVECE, SI RALLENTA TRA BOCCEA E PISANA E PROSEGUENDO TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE. PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA STRADA PROVINCIALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 29 MARZO 2019 ORE 07:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA IN CARREGGIA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI RALLENTA TRA CASTEL RomaNO E CASTEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 28 MARZO 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, NEL DETTAGLIO TRA LE USCITE PONTINA E ARDEATINA; PROSEGUENDO IN ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA ULTERIORI CODE TRA Roma TERAMO E CENTRALE DEL LATTE; SULLA STESSA Roma TERAMO UN ALTRO INCIDENTE STA CREANDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 28 MARZO 2019 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24: AL MOMENTO SI SEGNALANO CODE A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO A PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST; SULLO STESSO TRATTO RALLENTAMENTI ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA, QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA DALLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 28 MARZO 2019 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24: A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO SI SEGNALANO CODE TRA VIA TOGLIATTI E PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST; SULLO STESSO TRATTO CODE ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA, QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’; RACCORDO DOVE LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 28 MARZO 2019 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E APPIA; IN ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA CASILINA; CIRCOLazioNE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 28 MARZO 2019 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA DIRETTISSIMA Roma-FIRENZE RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO TRA LE STAZIONI DI CAPENA E GALLESE, IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI. E IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN ...