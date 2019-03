Sampdoria | Audero | «Qui mi trovo bene Buffon? Ho cercato di imparare da lui»

Juventus.com - UFFICIALE : Audero ceduto alla Sampdoria - il comunicato : Juventus.com – Altra plusvalenza nelle casse bianconere. Emil Audero è ufficialmente un giocatore della Sampdoria . La cessione, con relativa plusvalenza, si va a sommare a quelle di Stefano Sturaro al Genoa e di Alberto Cerri al Cagliari, ottimo bottino per le casse bianconere. Audero ha portato nelle tasche della Juventus, un plusvalenza di circa 20 […] More

