Ragazza violentata in stazione Circumvesuviana: "Io diventata scarto"

La 24enne, aggredita da tre uomini il 5 marzo a San Giorgio a Cremano, racconta la sua sofferenza in una lettera: "Non riconosco il mio corpo calpestato". E aggiunge amareggiata: "Interrogata per ore, pensano sia colpa mia"







