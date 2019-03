Ponte Morandi Per i difensori degli indagati le prove raccolte sono inutilizzabili

ilnapolista

(Di venerdì 29 marzo 2019)stati tre giorni intensi quelli appena trascorsi, sul fronte delle indagini sule di quelle nate da essa. Proviamo a ricostruirli.I manager Autostrade e Speaanche per i report falsi Secondo la Procura di Genova, anche i manager di Autostrade e della sua controllata Spea Engineering avrebbero partecipato alla falsificazione dei report sullo stato di salute dei cinque viadotti situati tra Liguria, Abruzzo e Puglia.Per questo motivo, dopo essere statiper il crollo del, Michele Donferri Mitelli, ex capo delle manutenzioni di Autostrade e Antonino Galatà, ad di Spea, hanno ricevuto un avviso di garanzia anche per l’inchiesta nata da quella sulla tragedia del 14 agosto.In particolare, Donferri, ricorda Il Secolo XIX, lavora da trent’anni per Autostrade con mansioni operative ed “ha sempre goduto della fiducia di Giovanni Castellucci”, ex ad ...

