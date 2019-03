Notizie Juve | Allegri striglia i suoi | “Che figuraccia col Genoa”

Juventus - pessime Notizie dopo le visite a Cristiano Ronaldo : l'Ajax è a rischio : Cristiano Ronaldo, dopo gli esami sostenuti a Lisbona, ieri è arrivato alla Continassa, centro medico della Juve, per un confronto con lo staff dei bianconeri sull' entità dell'infortunio. Qui è stato sottoposto ad una seduta di fisioterapia mentre il resto del gruppo si è allenato con possesso pall

Le Notizie del giorno – ‘Giallo’ Cristiano Ronaldo in casa Juventus - le sentenze su Milan e Lazio : Le notizie del giorno – Arriva il provvedimento per Franck Kessié. L’ivoriano rientrato dalla nazionale, convocato da Leonardo e Maldini, è stato multato di 40 mila euro. Dopo la lite con Biglia era stato chiamato a rapporto a Milanello, dove gli è stato notificato il provvedimento, una multa salata. Nelle ultime ore il centrocampista si è allenato a parte senza incontrare Gattuso. Per la partita di sabato contro la Sampdoria, ...

Le Notizie del giorno – Il retroscena di Ronaldo dopo l’infortunio e il mercato di Inter e Juve : INFORTUNIO Ronaldo – Il portoghese, dopo l’infortunio occorso in occasione della gara contro la Serbia, dovrebbe saltare certamente Empoli, Cagliari e Milan e rientrare per la gara d’andata di Champions contro l’Ajax o al massimo sarebbe pronto per quella di ritorno. Nel frattempo emerge un importante retroscena su CR7 riportato sull’edizione odierna di TuttoSport, arriva la confessione del calciatore ad amici ...

Notizie Juve - Gentile : "L'anno prossimo titolari CR7-Kean - ecco perchè" : Notizie Juve – L'esplosione del talento di Moise Kean sta facendo il giro del mondo. Dopo i gol con la maglia bianconera, arriva la consacrazione in Azzurro. Due partite da titolare due gol, è il più giovane marcatore della Nazionale a segnare in due partite consecutive. Segnali importanti di crescita e lucidità mentale. Ogni occasione

INFORTUNIO RONALDO/ Ultime Notizie : il bollettino della Juventus dopo i primi esami : INFORTUNIO Cristiano RONALDO come sta? Stiramento Cr7 durante Portogallo Serbia. Salterà Juventus Ajax di campions League? Ultime notizie.

Notizie Juve - Cabrini : "Spinazzola una sorpresa. Kean? Calma - perchè…" : Notizie Juve – Moise Kean sta facendo parlare di se. Per molti è un predestinato,il nuovo talento italiano, ma c'è qualcuno che ci tiene a riportare tutti con i piedi per terra. Antonio Cabrini, leggenda della Juventus ed ex commissario tecnico della Nazionale femminile, è intervenuto ai microfoni di Radio24 nel corso della trasmissione Tutti Convocati parlando di

Le Notizie del giorno – Juve - sospiro di sollievo per Ronaldo. Italia - Chiesa lascia il ritiro : Le notizie del giorno – Era attesa per oggi la sentenza dell’Uefa riguardante il gesto di Cristiano Ronaldo nel corso del ritorno degli ottavi di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid. Nessuna squalifica per il portoghese, che paga la stessa “pena” già inflitta a Simeone la settimana prima: multa di 20 mila euro. Il calciatore sarà dunque a disposizione di Allegri per l’andata contro ...

Juventus - buone Notizie per Khedira : può riprendere l'attività agonistica : La Juventus, in questi giorni, sta godendo di un po' di riposo. Infatti, Massimiliano Allegri vista l'assenza dei quindici nazionali ha deciso di fissare la ripresa degli allenamenti per il 26 marzo. Dunque chi non è stato convocato dalle rispettive selezioni potrà riposarsi un po', anche se comunque dovrà svolgere un programma di lavoro personalizzato. Mentre per gli infortunati va fatto un discorso diverso. Infatti, chi è alle prese con ...

Juventus - buone Notizie sul fronte Khedira : gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del tedesco : Il club bianconero ha diramato un comunicato sulle condizioni di Khedira, fermo dallo scorso 20 febbraio per un problema cardiaco Sami Khedira può tornare a sorridere, così come la Juventus. I problemi cardiaci sono ormai alle spalle, il centrocampista tedesco ha superato gli ultimi accertamenti e può adesso tornare in campo insieme ai propri compagni. Un’ottima notizia per Massimiliano Allegri, che recupera dunque una pedina ...

Notizie Juve - Mandzukic premiato con una targa commemorativa -FOTO- : Notizie Juve – Quest'oggi, Slavonski Brod, città natale di Mario Mandzukic, ha accolto il suo cittadino più illustre dedicandogli un pezzo della sua infanzia. Il numero 17 bianconero ha ricevuto una targa commemorativa, una riconoscenza dedicata a poche persone. L'attaccante bianconero è stato accolto come un eroe in patria.

Le Notizie del giorno – Juve in ansia per Ronaldo - le ultime sulle condizioni di Ospina : Le notizie del giorno – Dopo i test negativi, David Ospina è stato dimesso dalla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, in provincia di Caserta, in buone condizioni di salute. Tutti gli esami a cui si è sottoposto, si apprende, hanno dato lo stesso esito tranquillizzante di quelli svolti all’ospedale San Paolo ieri sera. Il portiere è tornato nella sua abitazione insieme alla moglie e rimarrà a riposo oggi e domani dopo ...

Juventus-Atletico Madrid : probabili formazioni - ballottaggio ed ultime Notizie. Allegri cerca la mossa risolutiva : Questa sera alle ore 21.00 la Juventus è chiamata all’impresa all’Allianz Stadium, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri, per accedere ai quarti di finale, dovranno superare l’Atletico Madrid 3-0 o con tre gol di scarto, realizzando almeno quattro reti. Un target complicato, visto che la formazione di Diego Simeone ha perso solo 4 volte quest’anno e in nessuno di questi casi il passivo è ...

Le Notizie del giorno – La bomba di Pistocchi sulla Juventus e l’incidente una calciatrice bianconera : Le notizie del giorno – “Secondo fonti vicine alla società, il presidente dell’Inter Steven Zhang sarebbe furibondo con Paratici e Nedved perché telefonano tutti i giorni a Icardi e a Wanda per convincerli ad andare alla Juventus“. E’ questo il clamoroso tweet pubblicato nelle ultime ore dal giornalista Maurizio Pistocchi, in relazione al futuro dell’attaccante Mauro Icardi. Nelle ultime ore è sembrato aprirsi uno spiraglio per i ...

Notizie Juve - blindato l'attaccante bianconero : vicino il rinnovo : Notizie Juve – La Juventus pensa al futuro, a tutto tondo. Dalla guida tecnica da valutare al parco giocatori, quadro in divenire destinato a sfociare in un epilogo più chiaro dopo il secondo round con l'Atletico Madrid. E se alla Continassa i campioni non passano mai di moda, anche la linea verde gode di grande credito.