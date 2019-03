Maurizio Lupi | profezia-choc su Matteo Salvini | Perché finirà prima di Matteo

Ponte Morandi. Interrogato l’ex ministro Maurizio Lupi : “I controlli spettavano al Mit”. : C’è sempre qualcun altro, in Italia, a cui spetta fare le cose. Qualcun altro a cui rimandare le competenze. Qualcun altro responsabile. Oppure, alla fine, mancano i soldi o il personale. In ogni caso, non si sa mai chi deve controllare chi. L’Interrogatorio dell’ex ministro dei Trasporti Maurizio Lupi con i pm di Genova, ieri, lo dimostra ancora una volta. Due anni cruciali A chiamarlo in causa, lo ricordiamo, era stato l’ex ministro Antonio Di ...