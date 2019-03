L’ascesa del Vissel Kobe

L’ascesa all’Olimpo del rock nel documentario sui Queen Days Of Our Lives - tra genio e guerra con la stampa : In uno dei momenti più significativi del documentario sui Queen Days Of Our Lives possiamo ascoltare le parole di Roger Taylor alternate alla testimonianza di Freddie Mercury nel racconto della registrazione dell'album "News Of The World" (1977). I Queen si trovavano presso gli Wessex Sound Studios di Londra e, negli stessi giorni, i Sex Pistols erano impegnati nella registrazione dell'unico album in studio Never Mind The Bollocks. Freddie ...