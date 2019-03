K40 il nuovo smartphone di LG con Intelligenza Artificiale di fascia d’accesso

laragnatelanews

(Di venerdì 29 marzo 2019)LG Electronics (LG) lancia sul mercato italiano il suoK40, che ha debuttato durante il Mobile World Congress tenutosi a Barcellona nel mese di febbraio. L’ultimo modello della serie K offre a tutti gli utenti i vantaggi dell’integrata, due fotocamere di qualità e un audio 3D surround sviluppato grazie alla tecnologia DTS:X. LG K40 sarà disponibile in variante Dual SIM con 3 slot (2 per SIM e uno per MicroSD) a partire da aprile al prezzo consigliato al pubblico di 179,90€.IntegrataIlK40 fornisce le comodità di un top di gamma grazie all’, che permette di accedere a diverse funzioni con il solo tocco del tasto dedicato a Google Assistant, posizionato sul lato dello. Grazie a questa aggiunta, che si inserisce perfettamente nel design del dispositivo, è possibile avere ...

