In medio stat virtus | qualità della vita | in testa alla classifica non ci

Marcello De Vito arrestato - il deputato Galantino fuori dal coro M5s : “Nausea per gogna mediatica - è medioevo” : “È una gogna vergognosa. Siamo tornati al Medioevo… Solidarietà per un uomo che non può difendersi”. A commentare così l’arresto del presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito è il deputato M5s Davide Galantino. La sua è l’unica voce fuori dal coro nell’universo grillino e per questo fa discutere. Quarant’anni, pugliese di Canosa di Puglia, primo militare eletto in parlamento (è Caporal ...