Il Papa torna in terra d’islam | sabato e domenica in Marocco

(Di venerdì 29 marzo 2019)Francescoind'islam con un viaggio di due giorni,, in. Francesco, che a 800 anni dall'incontro di San Francesco con il sultano egiziano, quest'anno ha già viaggiato negli Emirati Arabi Uniti, ora si reca in Maghreb, con una sorta di abbraccio simbolico da Oriente e Occidente, in una trasferta dove si intrecciano i temi del dialogo con i musulmani e dell'accoglienza ai migranti che dall'Africa si dirigono in Europa. "Caro popolo del! As-Salamu Alaikum! La pace sia con voi!", afferma Jorge Mario Bergoglio nel video-messaggio che ha inviato ai marocchini alla vigilia del viaggio."Tra poco mi recherò nel vostro caro Paese per una visita di due giorni. Ringrazio Dio per questa opportunità che mi dona. Sono grato a Sua Maestà il Re Mohammed VI per il suo gentile invito e alle Autorità marocchine per 1a premurosa collaborazione. Sulle ...

