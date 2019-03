Giulia Cavaglià è falsa? Parla Fabrizio Baldassarre del Trono Classico

Spoiler Trono Classico - Giulia Cavaglia pazza di Flavio Baratucci : Come riportano le anticipazioni, relative alle registrazioni del Trono Classico di Uomini e Donne del 25 marzo, Giulia Cavaglia ha avuto un colpo di fulmine per un nuovo corteggiatore, Flavio Baratucci che ha conquistato il titolo de "Il più bello d' Italia" nel 2013. Giulia ha riposto tutte le sue attenzioni verso il biondo ragazzo con un bel temperamento, dopo che ha aspramente criticato Giulio per non aver avuto le attenzioni che cercava. Tra ...

Gossip U&D - Giulia Cavaglia riceve dichiarazione d'amore da Raselli : 'Penso sempre a lei' : Nelle ultime puntate di Uomini e Donne abbiamo visto che tra le nuove troniste è sbarcata la bellissima Giulia Cavaglia, ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, che dopo essere stata rifiutata ha avuto la possibilità di ritornare in trasmissione per cercare la sua anima gemella. E sebbene sia passato poco tempo dall'inizio del suo percorso, va detto che Giulia sembra aver fatto già breccia nel cuore di uno dei suoi corteggiatori. Stiamo parlando ...

Gossip Uomini e Donne : Giulio fa una confessione su Giulia Cavaglia : Giulio Raselli di Uomini e Donne innamorato di Giulia Cavaglia? Sembra che tra una tronista e un corteggiatore sia nata una grande chimica sin dal primo istante: stiamo parlando di Giulia Cavaglia e Giulio Raselli di Uomini e Donne. Occhi verdi, alla moda e fisico statuario: sono le prime cose che qualsiasi telespettatore da casa noterebbe in Giulio Raselli. Il commerciante, titolare di una gioielleria a Valenza, in provincia di Alessandria, è ...

Uomini e Donne - Angela Nasti al magazine : 'Giulia Cavaglià non conta - io più sensibile' : Da quando Lorenzo, Luigi, Ivan e Teresa hanno fatto la loro scelta, il Trono Classico di Uomini e Donne ha tre nuovi protagonisti: il magazine della trasmissione, nel suo numero uscito il 15 marzo, ha voluto concentrare la sua attenzione sulle due ragazze che siedono sulla poltrona rossa da qualche settimana. Angela Nasti, in particolare, ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti sulla collega Giulia Cavaglià: la napoletana, infatti, ...

Uomini e Donne gossip - Giulia Cavaglia : l’esterna con Manuel sorprende : Uomini e Donne gossip, Giulia Cavaglia conosce Manuel Galiano e il pubblico va in tilt Giulia Cavaglia e Manuel Galiano a Uomini e Donne conquistano proprio tutti i telespettatori. I fan dell’ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi si mostra particolarmente a suo agio in compagnia del bel corteggiatore. Quest’ultimo sta portando avanti anche una conoscenza con […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Giulia Cavaglia: l’esterna ...

Uomini e Donne - Giulia Cavaglià confessa : 'Voglio il mio lieto fine' : Giulia Cavaglià siederà ufficialmente sul trono classico di Uomini e Donne. Nell'ultima puntata abbiamo visto Maria De Filippi affidare alla frizzante torinese il trono dopo non essere riuscita a fare breccia nel cuore di Lorenzo Riccardi, che ha preferito Claudia Dionigi. U&D: Giulia Cavaglià non ha mai ambito al trono Oggi, Giulia ha rilasciato una lunga intervista a "Uomini e Donne Megazine" per parlare della sua nuova avventura come ...