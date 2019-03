Elezioni presidenziali in Ucraina | per sondaggi in vantaggio Zelensky

Parlamento Ue chiede libere Elezioni presidenziali fine repressione - : I deputati condannano "i feroci atti di repressione e violenza" e ribadiscono la loro profonda preoccupazione per la crisi umanitaria e politica nel paese. I deputati ribadiscono il riconoscimento &...

Elezioni Usa 2020 - Kirsten Gillibrand si candida alle presidenziali - Sky TG24 - : La senatrice Dem terrà il suo primo discorso il 24 marzo di fronte alla Trump Tower, a New York. Nella sua agenda la difesa del clima, dell'immigrazione, della sanità per tutti e la necessità di ...

Zuzana Caputová ha vinto il primo turno delle Elezioni presidenziali in Slovacchia : L’avvocata ambientalista Zuzana Caputová ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali in Slovacchia con il 40,5 per cento dei voti, davanti al candidato Maroš Šefcovic del partito di centrosinistra Direzione – Socialdemocrazia, che ha ottenuto il 18,7 per cento

Elezioni Usa 2020 - Beto O'Rourke annuncia la sua candidatura alle presidenziali - Sky TG24 - : C'è anche il texano nella lista dei possibili sfidanti di Trump alle presidenziali. L'ex membro della Camera dei rappresentanti aveva partecipato, nel novembre 2018, alle Elezioni per un seggio in ...

Hillary Clinton non si candiderà alle Elezioni presidenziali del 2020 : Hillary Clinton parla ad un evento in Alabama (foto: Nicole Craine/Bloomberg via Getty Images) Hillary Clinton non ci riproverà. L’ex First Lady, segretario di stato durante la prima amministrazione Obama e candidata democratica alle presidenziali del 2016, ha annunciato in un’intervista al programma News12 che non correrà di nuovo. Clinton non aveva mai escluso la possibilità di ricandidarsi. Gli osservatori pensavano che ...

Algeria : l'opposizione chiede di rinviare le Elezioni presidenziali : Presenti alla conferenza anche Abderrazak Makri, presidente del Movimento della società della pace, Msp, formazione politica vicina alla Fratellanza musulmana, e Ali Benflis, presidente del partito ...

Algeria : Movimento società per la pace boicotterà Elezioni presidenziali : Algeri, 03 mar 09:05 -, Agenzia Nova, - La principale forza politica d'ispirazione islamica dell'Algeria, il Movimento della società per la pace, Msp,, non parteciperà alle elezioni..., Ala,

Il presidente uscente Macky Sall è stato rieletto alle Elezioni presidenziali in Senegal : La commissione elettorale del Senegal ha annunciato che il presidente uscente Macky Sall ha vinto al primo turno le elezioni presidenziali con il 58,27 per cento dei voti. Per Sall, che è il quarto presidente del Senegal da quando il paese

Il comico Volodymyr Zelensky è primo nei sondaggi per le Elezioni presidenziali in Ucraina del 31 marzo : Il comico Volodymyr Zelensky è ancora primo nei sondaggi per le elezioni presidenziali in Ucraina del 31 marzo. Zelensky, che ha 41 anni, è un comico di lingua russa ed è l’attore di punta di un programma tv satirico, “I servi

Il presidente uscente Macky Sall ha vinto al primo turno le Elezioni presidenziali in Senegal - dice il primo ministro : Il primo ministro del Senegal Mohammed Dionne ha detto che il presidente uscente Macky Sall ha vinto al primo turno le elezioni presidenziali che si sono tenute domenica nel paese. Secondo Dionne, Sall avrebbe ottenuto il 57 per cento dei voti

Oggi in Senegal ci sono le Elezioni presidenziali : tra i candidati c’è anche il presidente uscente - Macky Sall : Domenica in Senegal si tiene il primo turno delle elezioni presidenziali. I candidati sono cinque, tra cui il presidente uscente Macky Sall, accusato dalle opposizioni di avere fatto poco per migliorare la vita dei senagalesi e di avere forzato l’esclusione

Elezioni presidenziali in Nigeria : il paese alle urne tra crisi economica e terrorismo : Il presidente uscente aveva promesso di migliorare l'economia del paese, ma ha ottenuto scarsi risultati e anzi la disoccupazione sotto il suo governo è addirittura aumentata. Buhari ha anche fallito ...

Sanders lancia il guanto di sfida a Trump per le prossime Elezioni presidenziali Usa : Bernie Sanders, il senatore del Vermont eletto nelle file del Partito Democratico, si candida per la seconda volta alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Lo ha annunciato ufficialmente in una intervista alla Vermont Public Radio. Sanders si era già candidato alle elezioni del 2016, per soccombere soltanto a Hillary Clinton, dopo il verdetto delle primarie del Partito Democratico. Già allora, però, i sondaggi lo ritenevano l’unico ...