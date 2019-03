Brexit | bocciata per 3ª volta intesa con Ue May | “Ora più vicine le elezioni europee” Ue

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2019) La Camera dei Comuni britannica ha rigettato ancora unacon 344 no contro 286 sì l’accordo della premier Theresa May sulla, condannandolo in modo ormai definitivo. Con questo voto decade l’offerta dell’Ue di una proroga del divorzio dal 29 marzo al 22 maggio e resta in piedi solo un mini rinvio limitato al 12 aprile: data entro la quale il Regno Unito dovrà decidere se chiedere a Bruxelles un’estensione lunga motivata o procedere a un’uscita no deal.Dopo il voto il leader laburista all’opposizione Jeremy Corbyn ha esortato la premier a cambiare l’accordo o ad andarsene indicendo subito le. L’accordo va cambiato, “se May non può accettarlo deve andarsene e consentire al Paese di decidere il suo futuro attraversogenerali”, ha detto Corbyn a Westminster. Altri leader dei partiti di opposizione hanno chiesto a May di farsi da parte e il ...

