Violenza donne | proteste in Aula | deputate FI sui banchi del governo

Violenza donne - tensione alla Camera : 18.15 Bagarre in Aula alla Camera durante l' esame del disegno di legge 'Codice rosso' per le denunce di Violenza sulle donne.Protestano le deputate di FI contestando la decisione della maggioranza di dare parere contrario all'emendamento sul reato di Revenge Porn. Stefania Prestigiacomo, con altre deputate azzurre, si è scagliata contro i banchi del governo,placcata dai commessi,mentre il presidente Fico la richiamava all'ordine. E protestano ...

Violenza donne : dubbi 5s su castrazione : ANSA, - ROMA, 28 MAR - Spunta il nodo dell'emendamento leghista sull'introduzione - in alcuni casi - della castrazione chimica nel ddl "Codice rosso". Sulla proposta della Lega, infatti, sono diversi ...

Violenza su donne - emendamento Lega a ddl codice rosso per castrazione chimica. M5s : “Così è uno spot - presa in giro” : Il ddl codice rosso sulla Violenza sulle donne in discussione alla Camera divide la maggioranza. Il nodo è l’emendamento presentato dalla Lega per l’introduzione – in alcuni casi – della castrazione chimica. “Così è una presa in giro alle donne, si sfrutta la loro paura per fare campagna”, sottolineano fonti M5s, contrario alla modifica. L’emendamento in questione, che modifica l’articolo 165 del codice ...

Violenza donne - una su tre ha subito una forma di abuso : Quasi 1 donna su 3 (31,5%) fra i 16 e i 70 anni ha subito una qualche forma di abuso fisico o sessuale. E' quanto emerge da un'analisi di Uecoop

Codice rosso : cosa dice la nuova legge sulla Violenza contro le donne? : Angela FerraraRoxana Karin ZenteroRosa Maria Schiaffino Nunzia MaioranoElena PanettaLaura PetrolitoLoredana LopianoTeresa RussoAlessia e Martina CapassoPaola MerloFrancesca CitiPaola SechiSana CheemaInes Sandra Augusta Sanchez TapperiAnna CarusoneSorina MoneaLeila Gakhirovan KinserMaria Carmela IsgròValeria BufoElca TereziuMaria Clara CornelliSilvana MarchionniVioleta Mihaela SenchiuMarina NovozhylovaLudovica Filippone e Marina AngrilliAllou ...

Violenza sulle donne - arrivano pene più severe e il reato di sfregio : Corsia preferenziale per le denunce, indagini più veloci, corsi di formazione per la polizia e l'obbligo, contestato dalle opposizioni, di ascoltare le donne entro tre giorni dai fatti. Sono i punti ...

Arriva alla Camera il Codice rosso - stretta contro la Violenza sulle donne : Arriva alla Camera il 'Codice rosso' , il disegno di legge che stringe le maglie del Codice penale sulla violenza contro le donne. Il provvedimento, licenziato dalla commissione Giustizia, inasprisce ...

La Camera accelera sul ddl contro la Violenza sulle donne. Salvini : "Per gli stupratori di Catania castrazione chimica" : La Camera accelera sulle nuove norme contro la violenza sulle donne e si prepara a dare il primo via libera al cosiddetto ddl "Codice rosso". Il provvedimento, nato da una proposta del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede e della sua collega alla Funzione pubblica, Giulia Bongiorno, con l'intento dichiarato di contrastare il fenomeno dei femminicidi, che ha raggiunto una cifra agghiacciante (150 l'anno), è stato licenziato ...

Storie di donne vittime di Violenza. Oggi raccontiamo quella di Barbara Bartolotti : Inizia a farsi sentire, divulga al mondo la sua storia, fonda l'associazione 'Libera di vivere' per aiutare le donne vittime di violenza e gira le scuole, emozionando e mostrando le foto del suo ...

Violenza donne : Occhionero - educazione di genere nelle scuole : La Violenza sulle donne ha una matrice culturale. E i recenti fatti di cronaca ci dicono che è lì che bisogna intervenire. Oggi ho votato a favore del parere sulla legge sul c.d. codice rosso, che inasprisce le pene e velocizza le indagini per i casi di Violenza sulle ...