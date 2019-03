Tom Hanks in trattative per il film biografico su Elvis Presley

nerdgate

(Di giovedì 28 marzo 2019) Ilsuè stato annunciato quest’anno da Warner Bros. e per ora non è stato definito ancora un titolo ufficiale, però sappiamo che ci sarà Baz Luhrmann (Il Grande Gatsby) alla regia e lo script sarà scritto da Kelly Marcel (Venom, Cinquanta sfumature di grigio). Nella giornata odierna, Variety ha rilasciato la notizia che a quanto pare Tomsarebbe ilper far parte del, più precisamente per il ruolo del manager di“Colonnello Tom Parker”. I due erano molto affiatati, Parker scoprìe vide subito in lui il talento musicale per poi aiutarlo anche nel mondo del cinema, per quanto riguarda ilsi stanno ancora svolgendo i casting sul ruolo del protagonista ma sicuramente a breve si verrà a conoscenza.L'articolo Tominper ilsuproviene da nerdgate.

