Svelato perché Papa Francesco non si è fatto baciare la mano dai fedeli a Loreto

(Di giovedì 28 marzo 2019) Quel video è diventato virale e merita una spiegazione da parte della sala stampa vaticana.accoglie uno per uno i, ma quando loro si avvicinano per baciargli la, ogni volta la ritrae con un certo imbarazzo, pur mantenendo il sorriso.Il portavoce vaticano Alessandro Gisotti, in occasione della presentazione della visita pontificia in Marocco, ha spiegato che il motivo è forse il più scontato di tutti: motivi igienici, il timore di una diffusione di germi fra iGisotti respinge le critiche su una mancanza di rispetto della tradizione, sollevata da esponenti più conservatori. Ha anzi spiegato cheè più che felice di ricevere l'omaggio da piccoli gruppi, come accaduto anche ieri durante l'udienza generale.

