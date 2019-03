Smart | è ufficiale | Daimler e Geely costruiranno le piccole elettriche in Cina

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2019) Le anticipazioni dei giorni scorsi hanno trovato conferma: gruppoe ZhejiangHolding Group formeranno una joint venture con il 50% di quote a testa per la proprietà di, che dunque prende la Via della Seta e lascerà lo storico stabilimento di Hambach (dove verrà prodotta una compatta Mercedes elettrica) per essere ingegnerizzata e costruita in un nuovo impianto. Al centro stile del gruppo tedesco resterà la responsabilità di curare il design.In una nota, le due aziende hanno chiarito che il board incaricato di guidare la joint venture sarà composto da sei top manager, tre cinesi e tre tedeschi. Il numero uno Li Shufu in persona, insieme con il presidente e AD diAn Conghui e con il direttore finanziario Daniel Donghui Li. Per quanto riguarda, saranno coinvolti il responsabile per ladel gruppo Hubertus Troska, il membro del ...

