Sequestra 15 persone in Curia a Frosinone | Datemi i soldi

blogo

(Di giovedì 28 marzo 2019)Sono stati minuti di tensione e paura per le quindicite all'interno dellavescovile dida un 25enne che voleva estorcere loro del denaro. "o nessuno esce da qui" avrebbe detto il giovane, un richiedente asilo di origine ghanese senza fissa dimora.I fatti sono avvenuti ieri pomeriggio. L’intervento della polizia diha permesso di liberare gli ostaggi e di arrestare l’improvvisatotore. L’uomo ha opposto resistenza agli agenti della polizia e ha anche ferito due di loro. L’arrestato aveva bloccato i cancelli di uscita del cortile dellacreando una barriera con i cassonetti della spazzatura.Leche si trovavano nelladiavevano appena finito di partecipare a una riunione di una cooperativa che si occupa proprio di richiedenti asilo: mentre i partecipanti stavano uscendo per andare via, ...

Corriere : Frosinone, sequestra 15 persone in curia e ferisce due agenti: arrestato - RaiNews : Sequestra 15 persone nella Curia di #Frosinone: arrestato. Voleva estorcere denaro ? - MediasetTgcom24 : Il malvivente ha anche ferito alcuni poliziotti -