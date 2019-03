Prato | prof arrestata | la Procura chiede la prova del Dna anche sul figlio 11enne

Blastingnews

(Di giovedì 28 marzo 2019) Ladel Dnasull'altro: l'ha chiesta ladiche sta conducendo le indagini sull'operatrice sanitaria 31enne che ha avuto un bambino, che ora ha sette mesi, nato da una relazione con un 14enne a cui dava ripetizioni private d'inglese in vista dell'esame di terza media. La donna, sposata dal 2007, è già madre di un bambino, di cui ora appare in forse la paternità.Ieri, la clamorosa svolta nell'inchiesta: la donna indagata per atti sessuali su minore e violenza sessuale per induzione, è stata posta agli arresti domiciliari per il pericolo d'inquinamento delle prove e reiterazione dei reati che le vengono contestati. Si è scoperto che frequentava siti pedopornografici e aveva contatti in chat con altri ragazzini. Il marito ha ricevuto un avviso di garanzia: è indagato per alterazione di stato. Avrebbe riconosciuto ilben sapendo che non era ...

