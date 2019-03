Tennis - Miami : Federer ai quarti - Auger-Aliassime nella storia del torneo : In semifinale affrontera' la rumena Halep, numero 3 del ranking e seconda favorita del torneo, in vantaggio 7-2 nei precedenti e che solo centrando la finale tornerebbe numero uno al mondo in virtu' ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Roger Federer doma Daniil Medvedev in due set ed accede ai quarti di finale : Lo svizzero Roger Federer non si distrae come Novak Djokovic e conquista l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami (Stati Uniti). L’elvetico si è imposto contro il russo Daniil Medvedev (n.15 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 3 minuti di partita. Un match nel quale la testa di serie n.4 del torneo della Florida ha alzato il livello nei punti “caldi”, conquistando con estrema autorevolezza ...

Tennis - Miami : fuori Djokovic - Federer cancellato per pioggia : Il serbo, numero uno del mondo e del seeding, cede in tre set a Roberto Bautista Agut : 1-6 7-5 6-3 il punteggio che condanna Djokovic, sei volte campione nel torneo. La svolta del match nel secondo ...

Tennis - Miami Federer e Halep avanzano - eliminato Cecchinato : E' Ben Rothenberg, giornalista specializzato del "New York Times", a rivelarlo citando come fonte l'allenatore dell'ex numero uno del mondo, Patrick Mouratoglou: "Ha detto che il suo prossimo torneo ...

Tennis - Miami : Federer e Halep avanzano - eliminato Cecchinato : Miami, STATI UNITI, - Dopo Fabio Fognini anche Marco Cecchinato è uscito di scena al terzo turno del 'Miami Open', secondo Atp Masters 1000 del 2019, dotato di un montepremi di 8.359.455 dollari, che ...

Tennis - Miami : Federer avanza - Cecchinato si ferma con Goffin : Per un posto in semifinale sfiderà l'australiana Ashleigh Barty, numero 11 del mondo, che ha battuto in rimonta l'olandese Bertens 4-6 6-3 6-2.

Tennis - ATP Masters 1000 Miami 2019 : Roger Federer accede agli ottavi. Tsitsipas vince ed ora sfida Shapovalov : Roger Federer risponde a distanza a Novak Djokovic e si qualifica per gli ottavi di finale. Lo svizzero sconfigge in due set il serbo Filip Krajinovic con il punteggio di 7-5 6-3 e continua il suo cammino verso una possibile finale contro l’attuale numero uno del mondo. Nel prossimo turno, però, lo svizzero dovrà vedersela con il russo Daniil Medvedev, che vince la battaglia dei tiebreak contro l’americano Reilly ...