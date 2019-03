agi

(Di giovedì 28 marzo 2019) Da quando ha fatto irruzione la “Politica Pop”, per citare il titolo di un famoso saggio del politologo e sociologo dell'informazione Gianpietro Mazzoleni (Il Mulino) – e non certo da oggi – giornali, settimanali, rotocalchi e tv si appassionano a raccontare e fotografare per il grande pubblico gli scambi di affettuosità di coppia, a registrarne la temperatura amorosa e il “chisale&chiscende” nel vorticoso o meno turnover dei fidanzamenti che accompagnano il personaggio o i personaggi politici di turno. Maschi e/o femmine indifferentemente.Ora “queste notizie – osserva Natalia Aspesi su la Repubblica in un articolo dal titolo “La politica degli affetti sovranisti” – sono per noi, amabili lettori dei rotocalchi dell'amore, eccitanti e commoventi: che ce ne importa di premier e vicepremier e ministri e altro, quando occupano incessantemente l'informazione detta politica per ...

Agenzia_Italia : Gli amori di #Salvini e #DiMaio interessano più di quelli di #Belen e #Corona - ziaiaia3 : RT @MadameVide: Sai dove vanno a finire le cose non dette i baci non dati gli amori finiti? Da nessuna cazzo di parte muoiono li sul colpo… - fisco24_info : Gli amori di Salvini e Di Maio interessano più di quelli di Belen e Corona: Da quando ha fatto irruzione la “Politi… -