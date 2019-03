Disponibile un Preview Accolade Trailer di A Plague Tale | Innocence

La versione Xbox One di Hunt : Showdown sarà Disponibile in primavera tramite Xbox Game Preview : La versione Xbox One di Hunt: Showdown è stata annunciata già lo scorso agosto, oggi finalmente sappiamo che sarà disponibile questa primavera tramite Xbox Game Preview. Di seguito potete trovare la descrizione del gioco, riportata da Gematsu:"Hunt: Showdown è uno shooter competitivo in prima persona che cattura il brivido tipico di FPS e survival e lo inserisce in una struttura basata su brevi partite. Ogni partita vede 10 giocatori (da soli o ...