DACCA | 16 MORTI PER INCENDIO GRATTACIELO Video Bangladesh intrappolati in

Bangladesh - grattacielo in fiamme a DACCA : sono almeno 5 i morti : Un terribile incendio è divampato nelle scorse ore in un grattacielo di Dacca, la capitale del Bangladesh. Le cause del rogo sono ancora tutte da chiarire, i pompieri stanno cercando di domare l'incendio in tutti i modi. Secondo quanto riporta la stampa locale, l'edificio coinvolto è la FR Tower, situata nella zona commerciale della città. Molte persone sarebbero rimaste intrappolate all'interno dell'edificio, e le stesse si sono fatte strada ...

Bangladesh - incendio a DACCA : si aggrava il bilancio - almeno 81 morti : Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante incendio che ha colpito un quartiere storico di Dacca, capitale del Bangladesh. Secondo quanto riferito dal commissario Ali Azam, citato dall’agenzia di stampa cinese Xinhua, sarebbero almeno 81 le vittime della tragedia che si è verificata ieri sera: le fiamme – divampate in un edificio dove venivano custodite sostanze infiammabili – hanno rapidamente avvolto anche due ...

Devastante incendio a DACCA - 69 morti : automobilisti intrappolati nel traffico - bruciati vivi : Il rogo si è sviluppato nell'area di Chawk Bazar, una zona dove gli edifici sono molti vicini l'uno dall'altro. Tra le vittime, ci sarebbero anche le partecipanti a una festa di addio al nubilato e gli avventori di un ristorante. La prima ipotesi è quella dell'esplosione di un serbatoio di gas.Continua a leggere

Bangladesh - incendio in alcuni palazzi a DACCA : almeno 80 morti. “Negli edifici c’era un deposito di sostanze chimiche” : Sono morte più di 80 persone in un vasto incendio che ha distrutto alcuni condomini nella città vecchia di Dacca, capitale del Bangladesh. Le fiamme sono divampate intorno alle 23.40 ora locale (18.40 in Italia) di mercoledì 20 febbraio all’interno di un edificio residenziale dove venivano custodite sostanze chimiche infiammabili. Da lì l’incendio si è propagato rapidamente agli edifici vicini. Tra le vittime, ci sarebbero anche le ...