Courtois | ' Hazard è un amico | spero che venga al Real Madrid'

Real Madrid - Courtois allo scoperto : “Hazard vuole giocare qui” : Real Madrid, Courtois sta cercando in tutti i modi di fare da tramite per portare il connazionale Hazard ai blancos Il portiere del Real Madrid Courtois, ha svelato un retroscena di calciomercato già ampiamente vociferato nelle ultime settimane. Eden Hazard è un obiettivo dei blancos per la prossima estate ed il calciatore apprezzerebbe un trasferimento in maglia Madridista, come rivelato da Courtois ai microfoni di El Transitor: ...

Euro2020 - Hazard scherza dopo la papera di Courtois : 'Ha provato a imitarmi' : La papera di Thibaut Courtois nella prima sfida delle qualificazioni a Euro2020 ha fatto il giro del mondo. Anche se, per fortuna, non è costata la sconfitta al Belgio , vittorioso in casa per 3-1 contro la Russia, la rivedibile giocata - Courtois si è lasciato sfuggire il pallone su in ...

Real Madrid - messaggio di Courtois a Florentino Perez : “tra Neymar ed Hazard sceglierei sempre Eden” : Il portiere del Real Madrid ha confermato il proprio apprezzamento per il belga, preferito al brasiliano in un possibili ballottaggio di mercato Nella prossima campagna acquisti, il Real Madrid potrebbe aumentare la propria colonia di calciatori belga. Oltre a Thibaut Courtois infatti, potrebbe arrivare anche Eden Hazard, in rotta di collisione con Sarri al Chelsea. Interrogato su chi punterebbe tra il connazionale e Neymar, il portiere ...