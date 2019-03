Celli | De Vito subito radiato da Di Maio ma 5S in Campidoglio temporeggia

romadailynews

(Di giovedì 28 marzo 2019) Roma – “A Disono bastati pochi minuti per radiare Dedal Movimento, mentre il gruppo M5S ine non decide. Speravamo arrivassero le dimissioni da presidente dallo stesso De, ma leggiamo oggi che non ne ha nessuna intenzione. E’ incomprenisbile che il M5S preferisca rimanere in questo imbarazzo, lasciando nella stessa situazione le istituzioni cittadine che paradossalmente vedono Desospeso da consigliere ma non sostituito come presidente, piuttosto che firmare la sua revoca da votare in Aula”.“Per questo servono le firme della meta’ dei consiglieri e da sole le opposizioni non hanno i numeri, serve la sottoscrizione del documento anche da parte dei consiglieri di maggioranza -spiega-. Servono coraggio e coerenza: cio’ che si fa a livello nazionale non puo’ essere diverso da quanto accade ...

romadailynews : Celli: più che l’arresto di De Vito fa scalpore stato abbandono Roma: Roma – “Dei 1.001… -