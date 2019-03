Biscotti Abbracci del Mulino Bianco

cosacucino.myblog

(Di giovedì 28 marzo 2019)DELQuesta è la ricetta originale deglidelche sono probabilmente tra ipiù amati in assoluto insieme alle Macine. Effettivamente non è semplice dare la forma, ci vuole un po’ di manualità… ma il gusto non mente!!Dosi: 60circa – Difficoltà: media – Preparazione: 1 ora + infornate – Costo: bassoIngredientiDELPer impasto alla panna •250 gr. di FARINA 00 •100 gr. di ZUCCHERO •50 gr. di BURRO •45 gr. di MARGARINA •3 cucchiai di PANNA FRESCA •1 cucchiaio di MIELE •½ bustina di LIEVITO PER DOLCI •1 pizzico di SALEPer impasto al cacao •250 gr. di FARINA 00 •120 gr. di ZUCCHERO •60 gr. di BURRO •40 gr. di MARGARINA •30 gr. di CACAO AMARO IN POLVERE •40 gr. di LATTE FRESCO •1 UOVO •½ bustina di LIEVITO PER DOLCI •1 pizzico di SALE Preparazione:Preparate il primo ...

