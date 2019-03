Adespresso | quando la startup la fai con 10mila euro | e la vendi per 40 milioni di

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2019) Per la cronaca, allora la maggioranza dei software disponibili per gestire pubblicità in Facebook era piuttosto costosa e, cosa ancora più rilevante, era strutturata per aziende medio-grandi. Non era ...

SignorAldo : RT @EnricoVerga: La mia nuova analisi?? ??fare una startup con 10000 euro e una exit da milioni di può: @AdEspresso ??Contributi #link Ispira… - EnricoVerga : RT @ilfattoblog: 'In cinque anni sono arrivati a farsi comprare da un colosso americano. Due chiacchiere con il loro Ceo valgono un Mba all… - RichbonesE : RT @ilfattoblog: 'In cinque anni sono arrivati a farsi comprare da un colosso americano. Due chiacchiere con il loro Ceo valgono un Mba all… -