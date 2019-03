Viminale | migranti dirottano in Libia un mercantile | qui non sbarcheranno

Migranti dirottano mercantile in Libia. Il Viminale : «Qui non sbarcheranno» : «C'è in corso un'ipotesi di dirottamento di un mercantile che stava arrivando in Libia dopo aver soccorso Migranti e che invece ora sta dirigendosi a nord, verso Malta o...

Denunciò Salvini per le divise. Sindacato pro-migranti occupa il Viminale : Costantino Saporito, coordinatore nazionale Usb dei pompieri, aveva già denunciato il ministro Matteo Salvini perché solito indossare la divisa dei pompieri. Il sindacalista dei vigili del fuoco, ieri, ha però deciso di "occupare" il Viminale in segno di protesta. Per questo è stato denunciato e per ore è rimasto lì dandosi il cambio con altri colleghi."Mentre a livello nazionale USB viene convocata dal governo ai tavoli confederali, i singoli ...

Migranti - ok a sbarco Mare Jonio. Viminale annuncia sequestro | : L'imbarcazione della Mediterranea Saving Humans, che ha soccorso 49 persone, è entrata in porto. La Procura indaga per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Salvini: Conto su arresto ...

Migranti : Viminale - sequestrata Mare Jonio : ANSA, - ROMA, 19 MAR - "La Guardia di Finanza sta procedendo al sequestro della nave Mare Jonio, e per questo motivo la sta scortando nel porto di Lampedusa. Nelle prossime ore potrebbero scattare gli ...

Migranti - arriva direttiva Viminale : 23.07 Chi soccorre "Migranti irregolari" in acque non di responsabilità italiana, senza che Roma abbia coordinato l'intervento e entra poi in acque territoriali italiane lede il "buon ordine e la sicurezza dello Stato italiano". Così il ministro dell'Interno Salvini in una direttiva ai capi di polizia,carabinieri, guardia di finanza, capitaneria di porto, Marina e Stato Maggiore della Difesa invitandoli a attenersi "scrupolosamente" al ...

