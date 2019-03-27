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Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 09 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 09 | 15 Viabilità DEL 27 MARZO 2019 ORE 09.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 09:15 (Di mercoledì 27 marzo 2019) Viabilità DEL 27 MARZO 2019 ORE 09.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA TIBURNTINA, INCOLONNAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA APPIA E PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E LA Roma FIUMICINO IN ESTERNA SI SONO FORMATE CODE TRA L’AURELIA E LA VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA TRAFFICATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE A TRATTI DA VIA DI TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO SI RALLENTA TRA VIA DI TOR CERVARA ED IL RACCORDO SULLA VIA APPIA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA FRATTOCCHIE E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE Roma RIMANENDO NELLA STESSA DIREZIONE SI RALLENTA PIU’ AVANTI TRA VIA DI FIORANELLO E ...
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