Ue L' ora legale va in pensione Ma l' Europa rischia il caos

Addio all’ora legale : il Parlamento Europeo approva il cambiamento : Addio al cambio ora: il Parlamento Europeo approva il cambiamento a partire dal 2021. I Paesi Ue che decidono di mantenere l’ora legale dovrebbero regolare gli orologi per l’ultima volta l’ultima domenica di marzo 2021, mentre quelli che preferiscono mantenere l’ora solare dovrebbero spostare gli orologi per l’ultima volta l’ultima domenica di ottobre 2021. Lo ha stabilito la risoluzione legislativa approvato dai deputati a Strasburgo con 410 ...

ora legale abolita dal 2021 : cosa cambia davvero per noi : Il Parlamento della Ue ha votato a favore dell'abolizione dell'ora legale a partire dal 2021. Nel frattempo si dovrà trovare un accordo con gli Stati affinchè la decisione entri in vigore. Il prossimo 31 marzo quindi - quando bisognerà spostare avanti di un'ora le lancette degli orologi per passare dall’ora legale all’ora solare – si procede come sempre, ma potrebbe essere una delle ultime volte ...

ora solare e legale - svolta Ue : dal 2021 non ci sarà più il cambio : Arriva la svolta in Europa per quanto riguarda il passaggio dall’ora solare a quella legale. Il Parlamento europeo ha infatti votato lo stop del passaggio dall’ora solare a quella legale, e viceversa, a partire dal 2021. Come riferisce la sala stampa del Parlamento europeo, è stata approvata una risoluzione legislativa con 410 voti a favore, 192 contrari e 51 astenuti. Si stabilisce quindi che il 2021 sarà l’ultimo anno in cui avverrà il famoso ...

ora legale - Europarlamento : stop dal 2021 : 16.52 Il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione di abolire il passaggio dall'ora solare a quella legale. Lo stop dovrebbe avvenire nel 2021. La risoluzione è stata approvata con 410 voti a favore, 192 contrari e 51 astenuti. I deputati italiani hanno votato in maggioranza contro. Gli Stati membri mantengono il diritto di decidere il proprio fuso orario. Paesi Ue e Commissione dovranno garantire che la difformità non ...

Abolita l’ora legale - c’è l’ok del Parlamento Europeo : Il Parlamento Europeo sostiene la fine del passaggio dall’ora solare a quella legale: accadrà nel 2021. È quanto stabilisce la risoluzione legislativa approvata dagli eurodeputati con 410 voti a favore, 192 contrari e 51 astensioni. Il 2021 potrebbe quindi essere l’ultimo anno con un cambio stagionale dell’ora nell’Unione europea. Gli Stati membri manterranno il diritto […] L'articolo Abolita l’ora legale, ...

