Tajani entra in Aula a Strasburgo e Juncker lo accoglie con saluto militare

Berlusconi : Tajani sarà capolista in Italia Centrale : Penso che non sarò capolista in tutte le circoscrizioni, Antonio Tajani sarà capolista nella circoscrizione dell'Italia Centrale". Lo ha detto Silvio Berlusconi, durante la registrazione di "Povera Patria", in onda stasera su Rai2, a proposito delle elezioni europee. Quanto al risultato di Forza Italia, l'ex premier ha risposto: "Non lo so, dipende tutto dagli Italiani, se aprono gli occhi o restano ciechi".