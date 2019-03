espresso.repubblica

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Il campo della strage dei palestinesi del 1982, allestito per 3 mila persone, è diventato una cittadella che ne ospita 30 mila. In appartamenti di 20 metri quadrati dentro palazzine fatiscenti che quasi si toccano

blogLinkes : Shatila, nel labirinto senza aria né luce - Lili979 : RT @francofontana43: Nel labirinto di Shatila dove non c’è aria né luce Il campo della strage dei palestinesi allestito per 3 mila profughi… - laura_iskra72 : RT @mannocchia: Gli anziani stanno morendo e i giovani non hanno neppure ricordi da dimenticare, solo un presente che si ripete, la vita ne… -